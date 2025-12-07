Trump yönetiminin Guantanamo talebi reddedildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere karşı attığı adımlar tartışma yaratmaya devam ediyor.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle L. Sooknanan, Trump hükümetinin, sınır dışı edilmek istenen düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde geçici süre tutulmasına karşı açılan davanın devamına karar verdi.

Sooknanan, Trump hükümetinin davaya itirazını haksız bularak tarafların davada sonraki süreçleri görüşmek üzere gelecek hafta yeni bir duruşma tarihi verdi.

ABD hükümetine karşı düzensiz göçmenleri savunan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları ise Trump hükümetinin politikalarının "hukuka aykırı" olduğunu belirterek, hükümete bu politikadan vazgeçme çağrısı yaptı.

Trump, ocak ayında düzensiz göçle daha kapsamlı mücadele için uyguladığı politikanın parçası olarak Guantanamo'daki bir gözaltı merkezinde sabıkalı olduklarını iddia ettiği on binlerce düzensiz göçmeni tutacağını bildirmişti. Trump yönetimi, ABD mahkemelerinin, hakkında nihai sınır dışı kararı verilen göçmenleri bu tesiste tutma konusunda geniş yetkiye sahip olduğunu savunuyor.