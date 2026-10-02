Trump'a CAATSA yaptırımları soruldu. "Erdoğan dostum, her zaman konuşuruz"

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?



ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası ( CAATSA ) kapsamındaki yaptırımlar, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye ’ye yönelik, 7 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti. ABD Kongresi, CAATSA'yı 2017'de onaylamıştı.



Bu yıl Türkiye'de gerçekleşen NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump , Beştepe'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz, artık vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD kongresinde devam ettiğine dikkat çekmişti.



CAATSA MADDELERİ NELERDİR?



2 Ağustos 2017'de Kongrede kabul edilen CAATSA'da "ikincil yaptırımlar" olarak da anılan bu yaptırımlar şöyle sıralanıyor:

"1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre ABD Başkanı, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü