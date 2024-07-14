Trump'a suikast girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kınama

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınadı. Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacaklarını bildirip "Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Trump'a suikast girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kınama
Trump'a suikast düzenleyen saldırgan tespit edildi

Trump'a suikast düzenleyen saldırgan tespit edildi

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Son dakika haberi! Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump'a saldırı girişimi gerçekleşti.

Suikasta ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Trump’a, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ADALETİN HUZURUNA ÇIKARILACAĞINA İNANIYORUM"

Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacaklarını da bildirdi.

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