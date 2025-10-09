Trump'a toplantıyı erken sonlandıran not: Rubio kulağına fısıldayarak verdi

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir mesajlaşma yaşandı.



Rubio, basın toplantısı sırasından Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.



Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

