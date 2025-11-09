Trump’ın damadı Kushner İsrail’de

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı’nın uygulanmasına yönelik ABD-İsrail arasında diploması trafiği devam ediyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner’ın İsrail Başbakanı Biyamin Netanyahu ile Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldiği bildirildi.

Ziyaretin resmi olarak duyurulmadığı aktarılan haberlerde, Kushner ile Netanyahu’nun yarın bir araya geleceği ifade edildi.