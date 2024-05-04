Trump'ın eski yardımcısı sus payı davasında ifade verdi: İlişkiyi inkar etmemi söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 11’inci duruşmasında Trump’ın eski yardımcılarından Hope Hicks tanık olarak dinlendi.



2015 yılında Trump'ın siyasete girmesine şaşırdığını ve kendisinden seçim kampanyasının basın sekreteri olmasını istediğinde Trump’ın şaka yaptığını düşündüğünü söyleyen Hicks, "Bunu ciddiye alıp almamam gerektiğini anlamamıştım” ifadelerini kullandı.



“İNKAR EDİLMESİNİ İSTEDİ”



Trump'ın seçim kampanyasının basın sekreteri olduktan sonra yaşadıkları hakkında soruları yanıtlayan Hicks, 8 Kasım 2016 seçimlerinden 4 gün önce Wall Street Journal gazetesinin yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'ın hikayesinin ayrıntılarını yayınlayacağını Trump'a söylediğini anlattı. Trump'ın kendisine Daniels ile ilişki yaşadığını inkar etmesini söylediğini belirten Hicks, "Her türlü ilişkinin inkar edilmesini istiyordu" dedi. Trump'ın kadınları taciz etmekle övündüğü "Access Hollywood" adlı magazin programının bir bölümünde yer alan ses kaydı hakkında da konuşan Hicks, olayın kamuoyuna yansımasıyla seçim kampanyasının olumsuz etkilendiğini söyledi.



Hicks, Trump'ın buna üzüldüğünü ancak yapılan yorumları hafife aldığını ifade etti.



YARGIÇ: KONUŞMA YASAĞI MAHKEME İFADESİNİ KAPSAMIYOR

Öte yandan Yargıç Juan Merchan, Trump hakkında daha önce konulan mahkeme çalışanları ve aileleri hakkında basına konuşma yasağı konusunda açıklamalarda bulundu. Trump’ın dün yaptığı “Anayasaya aykırı bir konuşma yasağı nedeniyle ifade vermem engelleniyor" açıklamasına atıfta bulunan Merchan, "Bay Trump'a altını çizerek söylemek istiyorum. Mahkemede ifade vermeye mutlak hakkınız var" dedi. Merchan, konuşma yasağının mahkeme ifadelerini kapsamadığını vurguladı. Mahkeme, duruşmaya Pazartesi günü devam edilmesine karar verdi.



TRUMP HAPİS CEZASI ALABİLİR

Kamuoyunda sus payı davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilirken, dava Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor.