Trump'ın Gazze planı için kritik gün

10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze'ye ilişkin Trump planı oylama için BMGK'ye gündemine geliyor.

Karar taslağı, son değişikliklerin ardından Türkiye ile Arap ve Müslüman devletlerin de desteğini almıştı. Revize edilen ABD planında, Filistin devletine koşullu yeşil ışık yakıldığı basına yansımıştı. Buna göre Filistin Yönetimi'nin, gerekli reformları yapması ve Gazze'nin yeniden inşası halinde bir Filistin devletinin kurulmasının önü açılabilir.

İSRAİL ENDİŞELİ

İsrail hükümetinden de düzenlemelerin yapıldığı plana tepki yükseldi. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Herhangi bir Filistin devletinin varlığına karşı muhalefetimiz biraz bile değişmedi" dedi.

İsrailli kamu yayıncısı KAN da yetkililerin ABD ve bazı Arap ülkeleriyle temasa geçerek taslak metni değiştirmek için "son dakika çabaları gösterdiğini" öne sürdü.

EN AZ 2 YIL GÖREV YAPACAK

Karar taslağı, kabul edilmesi için 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyenin vetosunu almadan en az 9 ülkeden destek bulmak zorunda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planına paralel hazırlanan taslak, en az 2 yıl görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nü kurarak Gazze'nin sınırlarını güvenceye almayı, bölgeyi askerden arındırmayı amaçlıyor.

Ayrıca Filistinli bir polis gücünün eğitmesi öngörülürken Gazze Barış Kurulu'nun ise bölgenin idaresini geçici olarak üstlenmesi planlanıyor.