İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rahip Andrew Brunson hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı.
Brunson için terör örgütü FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse yargılama başlayacak.
Rahip Andrew Brunson 2016 yılında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletler'i Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek rahibin serbest bırakılmasını talep etmişti.
Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip için müebbet istemi
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İzmir'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Amerika Birleşik Devletler'i Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılmasını istediği Amerikalı rahip için müebbet istendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rahip Andrew Brunson hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı.