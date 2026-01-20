Trump'tan DAEŞ'li mahkumlar açıklaması. "Dünyanın en kötü teröristleriydi, onları yakaladık"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de YPG/SDG'nin sorumluluğu altındaki DAEŞ mahkumları için "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti, tüm mahkumları yakaladı" ifadesini kullandı.



Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti.

Trump, Macron ile yazışmalarını kamuoyuna açıklamasının nedeni olarak Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı Avrupa kökenli DAEŞ mahkumları olduğunu belirtti.



“SURİYE'DE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK”

ABD Başkanı, röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki DAEŞ mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu" değerlendirmesini yaptı.



Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullandı.

120 DAEŞ'LİDEN 81'İ YENİDEN YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DAEŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DAEŞ'li teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Suriye ordusu ayrıca, YPG/SDG'nin Haseke ilinde, DAEŞ'li teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı terk edip buradakileri serbest bıraktığını açıklamıştı.



Suriye Savunma Bakanlığı, Haseke bölgesindeki terör örgütü DAEŞ üyelerinin tutulduğu tüm cezaevleri ile Hol Kampı’nın idaresini ve güvenliğini devralmaya tam hazırlıklı olduğunu bildirmişti. Bakanlık, YPG/SDG'nin tutukluları "siyasi pazarlık aracı olarak kullanma girişimlerinin" kınandığını açıklamıştı