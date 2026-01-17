Trump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı kapsamında işlenen sürecin ikinci aşamasına geçildi.

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.

Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edildiğini belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderildiğini duyurdu.

Duran, "ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." dedi.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA

Trump'ın Gazze barış planı kapsamında, daha karmaşık bir sürecin olduğu ikinci aşamaya geçildi.

İkinci aşama; Gazze'de geçici yönetimin kurulması, bölgenin silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden inşası süreçlerini kapsıyor.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de sürecin önemli bir parçası. Komiteye Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat başkanlık edecek. Şaat'ın görevi, kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşası ve Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulması. Şaat, uzun vadeli yönetimin temellerini atacak çalışmalar da yürütecek.

Komite, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluşuyor. Çalışmalara Mısır'ın başkenti Kahire'de başlandı. Şaat, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini belirtiyor.

İkinci aşamanın önemli bir parçasını da Filistinli grupların silahsızlandırılması oluşturacak.

Bir diğer adım da Gazze'nin yeniden imarı. İsrail saldırıları sonucu sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olan Gazze'de geniş çaplı bir imar süreci başlatılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bu imarın maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Diğer başlıklardan biri ise Gazze'nin güvenliği. Barış planının ikinci aşamasına göre, Gazze'nin güvenliğini Uluslararası İstikrar Gücü üstlenecek. En az üç ülkenin katılacağı Uluslararası İstikrar Gücü'nün 2027'ye kadar görev yapması planlanıyor.