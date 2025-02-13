Trump’tan kripto piyasalarına yeni düzenleme sinyali: Kilit atamalar açıklandı

Başkan Donald Trump , finansal düzenleme alanında önemli değişikliklere imza atarak kripto piyasasını doğrudan etkileyecek isimleri belirledi. Para Birimi Kontrolörlüğü Ofisi (OCC) ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) gibi kilit düzenleyici kurumların başına atanacak isimler açıklandı. Jonathan Gould OCC'nin başına geçiyor Trump, OCC'nin yeni lideri olarak Jonathan Gould'u seçti. Jones Day hukuk firmasının ortakları arasında yer alan ve daha önce OCC'de üst düzey avukat olarak çalılşan Gould, kripto sektörüne yakın bir isim olarak biliniyor. Gould, eski Trump yönetiminde kıdemli yardımcı denetçi ve baş hukuk müşaviri olarak görev yapmış, ardından blockchain teknoloji şirketi Bitfury'de baş hukuk müşaviri olarak çalışmıştı. Bitfury'de, OCC'ye geçici olarak atanan ve kripto şirketleri için bankacılık alanını genişletmeye çalışan Brian Brooks'un ekibinde yer aldı. Brooks'un girişimleri sonucunda, Anchorage Digital ABD 'de yetkilendirilen ilk ve tek kripto bankası olmuştu. Sektör temsilcileri şimdi Gould’un bu yöndeki politikaları sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor. TD Cowen'da politika analisti olan Jaret Seiberg'e göre, Gould’un göreve gelmesiyle birlikte kripto sektörüne özel ulusal banka tüzüğü kavramı yeniden gündeme gelebilir. Seiberg, Gould’un kripto para faaliyetlerinde bulunan bankalara daha fazla alan açabileceğini ve stablecoinlerle ilgili düzenlemeleri genişletebileceğini belirtiyor.

CFTC Başkanlığı için Brian Quintenz seçildi



Trump, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) başına ise Brian Quintenz’i aday gösterdi. Mevcut CFTC Başkanı Caroline Pham geçici başkanlık görevini sürdürüyor. Her ne kadar kongre, Trump tarafından tavsiye edilen isimleri onaylayana kadar bu isimler göreve başlayamayacak olsa da Pham ve diğer geçici kurum başkanları, Biden yönetiminin kripto politikalarını yeniden gözden geçirme sürecine başlamış durumda.



Trump yönetiminin finansal düzenleme alanında belirlediği yeni isimlerin büyük çoğunluğu, kripto para dünyasıyla doğrudan ilişkili geçmişlere sahip. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun başına uzun süredir menkul kıymetler danışmanı ve eski yönetici Paul Atkins’in getirilmesi, bu yaklaşımın en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor.



Washington’daki finansal düzenleme analistlerinden Ian Katz, Trump’ın OCC için yaptığı Jonathan Gould tercihinin geleneksel bir seçim olduğunu ve bu adayların Senato'daki değerlendirme sürecinde büyük sürprizler yaratmayacağını ifade etti.



Senato onay süreci başlıyor



Atamaların yürürlüğe girmesi için Senato onayı gerekiyor. Ancak bu süreç genellikle uzun sürüyor ve bazen atamalar başarısız olabiliyor. Örneğin, Biden yönetimi boyunca OCC’nin sürekli vekil başkanlarla yönetildiği biliniyor. Trump’ın belirlediği isimlerin onaylanması, finansal piyasalarda kritik bir süreci başlatmış durumda. Atamalar gerçekleştiği takdirde, ABD bankacılık sisteminin ve kripto piyasalarının geleceği için önemli düzenleyici adımların atılması bekleniyor.