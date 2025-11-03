Trump'tan Maduro'ya: Günleri sayılı

Karayipler’de askeri yığınağını sürdüren, uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla gemileri vuran ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahaleye hazırlandığına ilişkin endişeler giderek artıyor.

AB Başkanı Donald Trump'tan bu tartışmaları daha da güçlendirecek bir açıklama geldi. Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı.



ABD’nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar." dedi.



ABD'NİN ÖNCELİĞİ NE?

ABD Başkanı, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro’nun gitmesi mi" olduğu sorusunu geçiştirirken, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya ise "Evet, öyle diyebilirim." yanıtını verdi.



Venezuela'ya yönelik askeri bir saldırı düzenleyip düzenlenmeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem." diye konuştu.



HAMAS'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI: İSTESEM HEMEN YAPARIM

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda ise Gazze’deki ateşkesin "kırılgan" olmadığını vurguladı, Hamas’ın istenildiği zaman "derhal ortadan kaldırılabileceğini" öne sürdü. Trump, "Eğer onları silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım, yoksa elenirler, bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki ateşkeste olduğu gibi "Filistin devletini tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı" sorusunu da yanıtlayan Donald Trump, "Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün." diye konuştu.