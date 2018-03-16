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Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kuşatması devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri adım adım kent merkezine ilerliyor.

Kuşatma devam ederken TSK, Afrin'e havadan bildiri attı. Bildiride sivillerden teröristlerden, barınak ve mevzilerinden uzak durmaları istendi. Afrin'den ayrılmak isteyenlerin de TSK'nın güvencesi altında olacağı kaydedildi.

TSK'nın bildirisinde teröristlere de "teslim ol" çağrısı yapıldı ve "Afrin'de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor" denildi.

SİVİLLER ENGELLERİ BÖYLE AŞTI

9 KÖY VE STRATEJİK ÖNEMDEKİ 3 TEPE TEMİZLENDİ

Öte yandan TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Bilal, kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Küçük Meydan, güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Kurdane köylerini ve stratejik öneme sahip 801 rakımlı tepeyi de YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan ile Mabatlı beldesine bağlı Kokan ve Darkir köylerinin de TSK ve ÖSO tarafından temizlenmesiyle bugün YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırılan köy sayısı 9'a yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 217'si köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 261'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.



Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.



Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.