TSK duyurdu: Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef imha edildi

SON DAKİKA HABERİ: TSK ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG'ye ait Tel Rıfat'taki hedeflerin vurulması sonucu 20'den fazla hedef imha edildi.

Anadolu Ajansı 20.03.2021 - 14:10 | Son Güncelleme : 20.03.2021 - 14:45

TSK duyurdu: Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef imha edildi

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Terör örgütünce Suriye'den atılan roketlerin Kilis'e düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'e roketlerin düşmesinin hemen ardından TSK tarafından saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara "cezalandırma atışları" gerçekleştirildi.

Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu.

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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