TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.



MSB kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gazze'de her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

"SDG'YE 'ANLAŞMAYA UYUN' UYARISI"

12 Ekim’de Ankara’da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine MSB kaynakları , "Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen 3’lü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren MSB kaynakları, "Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

ASKERİ HASTANELER AÇILACAK MI?



Bir diğer gündem ise askeri hastaneler.



Askeri hastanelerin açılıp açılmayacağı da gündemdeki yerini korurken MSB kaynakları, "Sağlık sisteminin güncellemesi için çalışıyoruz." dedi.