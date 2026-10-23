TSK heyeti Lazkiye'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamında Lazkiye'ye ziyaret gerçekleştirildiği duyuruldu.

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği ziyarete; İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ile bakanlığa bağlı kuruluş ASFAT'ın temsilcileri katıldı.

Ziyaret kapsamında Lazkiye'de incelemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada; gemi bakım, onarım, modernizasyon, yeni gemi inşası, ferdi ve tim eğitimleri ile liman altyapı imkanlarının geliştirilmesi hususlarında mutabakata varıldığı ve bir yol haritası oluşturulduğu kaydedildi.