Milliyet gazetesinin haberine göre Kandil'de büyük kara harekatına hazırlık amacıyla hava operasyonları yoğunlaştırılıyor.
Örgütün alt yapısı imha ediliyor. Sınıra yakın kesimlerde kontrolü sağlayan operasyon timleri, köylere inerek halkla yakın temas kuruyor.
Bölgeyi yakından tanıyan askeri uzmanlar, köylerin ileri gelenleriyle buluşarak operasyonunun amacını anlatıyor.
Askeri yetkililer, PKK tarafından boşaltılmış köylerin TSK'nın denetimine geçer geçmez sahiplerine teslim edileceği mesajı veriyor.
Halkın güven içinde köylerine dönmelerinin sağlanacağı belirtiliyor.