Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen sivil araç kazasında yaralanan 8 kişinin helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan 8 vatandaşa ilk müdahalenin tabur revirinde yapıldığı belirtildi.
Daha sonra yaralıların süratli bir şekilde helikopterle Hakkari'deki Yüksekova Devlet Hastanesi'ne tahliye edildiği kaydedildi.
TSK, kazada yaralanan sivilleri helikopterle hastaneye taşıdı
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerince helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen sivil araç kazasında yaralanan 8 kişinin helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.