Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu

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Kuzey Irak'ta 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Açıklamayı Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Akar, "Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız" dedi.

"Terörist nerede bizim hedefimiz orası" ifadelerini kullanan Akar, son düzenlenen sınırötesi bir operasyon hakkında da bilgi verdi.

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi. Hulusi Akar benzer nitelikteki operasyonların devam edeceğini de söyledi.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Ege'deki gerilime ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akar, Yunanistan'ın provokatif eylem ve saldırgan tutumuna karşı barışçıl çözüm yollarının arandığını kaydetti.

Meselenin çözümü için diplomatik yollardan yana olduklarına işaret eden Akar, "İster onlar buraya gelsin, ister biz gidelim görüşelim. Yunanistan'ın arkasında kim olursa olsun görüşmekten yanayız" diye konuştu.

MGK'NIN GÜNDEMİNDE

Ege'de yaşanan gerilim son olarak dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Atina yönetimi sert sözlerle uyarılırken, Türkiye'nin Yunanistan'ın kışkırtıcı adımlarına karşı her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceği vurgulandı.