Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
NTVTürkiye
Kuzey Irak'ta Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.