Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.