Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.