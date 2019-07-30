Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
TSK 'Pençe' kapsamında Kuzey Irak'ı vurdu
Anadolu AjansıTürkiye
Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.