TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'nda değişiklikler öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla, 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Yasayla, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran ve bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecek.

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

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