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TSK: Şemdinli'de yaralanan asker şehit oldu

İHA, NTV Haber

Türkiye
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 Kasım'da Hakkari Şemdinli'de yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Hakkari Şemdinli'de, 2 Kasım'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur.''

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