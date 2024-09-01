TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk kez yaşandı. Mezuniyet törenlerinin ardından Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti.

TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi

Cumhurbaşkanı ’ın teşrifleriyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulunda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi.

TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi - 1

KADIN BİRİNCİLER ÖNE ÇIKTI

Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kadın birinciler damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.

TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi - 2

Zaferlerin coşkusuna teğmenlerin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.

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