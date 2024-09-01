TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulunda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi.
KADIN BİRİNCİLER ÖNE ÇIKTI
Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kadın birinciler damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
Zaferlerin coşkusuna teğmenlerin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.
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