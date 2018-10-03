Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
TSK: Zap Bölgesi'nde saldırı hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.