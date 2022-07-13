TSK'da FETÖ ile mücadele: 15 Temmuz sonrası 24 bin 388 kişi ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 24 bin 388 kişi ihraç edildi.



İhraç edilenler arasında 150 general yer alırken, 2 bin 436 personelin de rütbeleri alındı.



797 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Akar, "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



28 ESKİ GENERALİN BAŞVURUSUNA RET



TSK'dan ihraç edilen ve tamamına yakını mahkum edilen eski komutanlar, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı, kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek, görevlerine iade istemiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu.



Komisyon, 28 eski generalin başvurusunu reddetti.



O isimler arasında, eski Korgeneral Metin İyidil, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır ve MİT TIR'larını durduran eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da bulunuyor.

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