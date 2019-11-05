TSK'da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktayken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 14'ünü 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



JANDARMA'DA 17 GÖZALTI KARARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nda da bir operasyon var. Ankara merkezli 5 ildeki operasyonda 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 4’ü emekli, 3’ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2’si ihraç ve 8’i halen astsubay olarak görev yapmakta olan toplam 17 şüpheli hakkında 05.11.2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir. Ankara merkezli 5 ayrı ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerine getirilmektedir.