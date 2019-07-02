Son dakika haberi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.



KONYA MERKEZLİ OPERASYONDA 40 YAKALAMA KARARI

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli 25 ilde de bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.