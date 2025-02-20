TSK’da üst düzey ayrılık kararı: İhraca karşı çıkan komutan emekliliğini istedi

İHRAÇ EDİLEN BİR TEĞMENE İADE KARARI



Kaynaklar, Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin daha önce ihraç edilen bir teğmen hakkında verdiği iptal kararına ilişkin, hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.



Davaya konu teğmenin, Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı iddiasıyla ihraç edilen 7 personelden biri olmadığını kaydeden bakanlık kaynakları, söz konusu teğmenin “Türk toplum yapısına aykırı” sosyal medya paylaşımı nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ordudan ihraç edildiğini bildirdi.

“SURİYE HABERLERİNE İHTİYATLI YAKLAŞILMALI”



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında çıkan iddialara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini vurguladı.



Türkiye’nin Suriye’nin inşası konusunda duruşunun net olduğunu belirten kaynaklar, Suriye hükümeti ile bu konuda işbirliğinin süreceğini kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Haftalık basın bilgilendirme toplantısında, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeleri paylaştı.



Aktürk, “"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 31, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 408 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.



Türkiye'nin, NATO'ya katılışının 73. yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, “NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak ittifakın merkezinde yer alan ve ittifaka dahil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getiren ülkemizin, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi sıfatıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini vurguluyoruz. Ayrıca, dost ve kardeş ülke Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.” ifadesini kullandı.