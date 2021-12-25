TSK'dan 24 bin 256 FETÖ ihracı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 24 bin 256 personel ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı 9 bin 360 oldu.



Bin 185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subay bulunuyor.



Bakanlık kaynakları, FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha da güçlendiğini belirtti.

Mücadelenin elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında devam edeceği de vurgulandı.