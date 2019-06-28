Kilis-Suriye sınırındaki İnanlı Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Nuri Torun'un (28) 6 aylık askerlik görevini sona erdiren olay 4 Kasım 2015 sabahı yaşandı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Torun o gün saat 07.30'da Land Rover araçla askerlerin nöbet değişimlerini yaptı. Dönüşte nöbeti sona erena skerleri araca alan Torun, karakola doğru yola çıktı. Saatte 35-40 km hızla giderken yolun karşısında bir köpeğin olduğunu fark etti. Yaklaşan aracın sesinden ürken mayın arama köpeği, sevk ve idarecisi olan Veteriner Uzman Çavuş Y.G.'ye doğru hareket etmeye başladı. Torun, köpeğin yoldan çıktığını düşünerek aracı durdurmadı. Ancak saniyeler sonra köpeğin aracın altında kaldığı anlaşıldı.

ASLİ KUSURLU GÖRÜLDÜ

Askeri savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Hazırlanan idari tahkikat heyeti raporuna göre, Torun'un askeri araç ehliyeti yoktu. Yine Torun, kendisine zimmetliolmayan aracı kullanmıştı. Raporda Torun, birinci derecede kusurlu bulundu.

Bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru İsmail Çelik raporunda, Torun'a herhangi bir suç atfetmedi. Soruşturma sonrası Torun'un, Askeri Ceza Kanunu'ndaki 'emre itaatsizlik' ve 'askeri aşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek' suçlarından cezalandırılması istendi.

Torun hakkında dava Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Yargılama aşamasında savunma yapan Torun şunları söyledi:

"Sivilde araç ehliyetim var, askeri araç ehliyetim yok. Kendimce bir insiyatif kullanarak askeri aracı alıp nöbet değişimine gittim. Nöbet değişimini sorunsuz helletik. 30-35 kilometre ile seyir ediyordum. İleride başıboş bir köpek gördüm. Sol taraftaydı sonradan sağa manevra yaptı. Ben geçerken tekrar sola doğru geçmeye başladı. Aracın önü uzun olduğu için ben köpeği göremedim. Sonradan bir ses duydum. Araç sarsıldı. Durup baktığımda köpeğin ezilmiş olduğunu gördüm. Köpeğin ölmesinde kusurum yok. Bu nedenle kamunun uğramış olduğu 3 bin 500 TL'lik zararı ödemek istemiyorum."

MAHKUMİYET ALDI

Mahkeme yargılama sonrası kararını 25 Ekim 2018de açıkladı ve Torun'a 'emre itaatsizlik etme' suçundan 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Torun'a, 'askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek' suçundan ise 3 ay 10 gün hapis cezası çıktı. Mahkeme bu cezayı 2 bin TL'Lik adli paraya çevirdi. Mahkeme ayrıca Torun'un ölen köpek nedeniyle oluşan 3 bin 500 TL'Lik hazine zararını da ödemesine karar verdi. Mahkemenin kararı, 17 Ocak 2019'da kesinleşti.

Asker kökenli avukat Erkan Akkuş ise kararın yanlış olduğunu belirterek "Kanunun yorum yoluyla genişletilmesi yasağına aykırıdır bu işlem" dedi.