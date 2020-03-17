TSK'dan corona virüs önlemleri: Askeri okullar tatil edildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nda dün corona virüs gündemli bir toplantı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin bir araya geldiği bakanlıktaki toplantıda, TSK'da corona virüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.

Corona virüs tehdidine karşı daha önceden birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlatan Akar, son toplantı için "İlave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda alınan kararları Bakan Akar duyurdu:



- Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir.



- Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir.

- Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir.

- Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurtdışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir.

- Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır.

-Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz.

- Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasadışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik.

TSK'NIN FAALİYETLERİNİ ETKİLEMEYECEK

Akar, alınan bu tedbirlerin yurtiçi ve yurtdışı harekatlarını, sınır güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyceğinin de altını çizdi.