TSK'dan depremzedeler için sahra hastanesi

TSK, 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta, depremden yaralı kurtulanlar için Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine sahre hastanesi kurdu.

Hastanede 2 acil müdahale alanı, 2 hastanın aynı anda ameliyat edilebileceği bir ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi ve eczane var.

Depremde yaralanan vatandaşlara sahra hastanesinde hem acil müdahale hem de ileri seviyede müdahalede bulunuluyor.



Hastanede tedavi gören depremzedelerden Kemal Beygözü (72), "Bizim ev gitti, geriye hiçbir şey kalmadı. Deprem anında 5 kişiydik, şükür hepimiz kurtulduk. Bizi kurtardılar, çok memnunum. Burada çalışan herkesin eline sağlık, askerlerin gözlerinden öperim." dedi.