TSK'dan depremzedeler için sahra hastanesi

Kahramanmaraş'ta depremzedeler için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sahra hastanesi kuruldu.

TSK'dan depremzedeler için sahra hastanesi

, 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin merkezi 'ta, depremden yaralı kurtulanlar için Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine sahre hastanesi kurdu.

Hastanede 2 acil müdahale alanı, 2 hastanın aynı anda ameliyat edilebileceği bir ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi ve eczane var.

TSK'dan depremzedeler için sahra hastanesi - 1

Depremde yaralanan vatandaşlara sahra hastanesinde hem acil müdahale hem de ileri seviyede müdahalede bulunuluyor.

TSK'dan depremzedeler için sahra hastanesi - 2

Hastanede tedavi gören depremzedelerden Kemal Beygözü (72), "Bizim ev gitti, geriye hiçbir şey kalmadı. anında 5 kişiydik, şükür hepimiz kurtulduk. Bizi kurtardılar, çok memnunum. Burada çalışan herkesin eline sağlık, askerlerin gözlerinden öperim." dedi.

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