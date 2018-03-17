Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de yedinci gözlem noktasını kuruyor. TSK Konvoyu, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti.
Sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Halep'in kuzeybatı kırsalına güvenli şekilde ulaştı.
Anadan'a bağlı bir köyün tepesine yerleşen TSK unsurları, Halep'in kuzey kırsalına ve karşısındaki rejim güçlerine hakim durumda bulunuyor.
Dört no'lu gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 35 kilometre derinlikte yer alıyor.
İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.
TSK'dan İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası
Anadolu AjansıTürkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib' de yeni bir ateşkes gözlem noktası kurdu. Böylece İdlib'de kurulan gözlem noktası sayısı yediye yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de yedinci gözlem noktasını kuruyor. TSK Konvoyu, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti.