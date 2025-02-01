TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu kimdir? (Ebru Eroğlu hakkında bilinenler)

Ebru Eroğlu, Cemil Eroğlu-Nermin Eroğlu çiftinin ilk çocuğu olarak 2000 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'na girdi. Ebru Eroğlu, Kara Harp Okulu'nu birincilikle tamamladı. KHO'da çeşitli branşlarda başarılı olan Eroğlu, aynı zamanda iyi derecede Rusça biliyor.



EBRU EROĞLU NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?



30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninde subay yeminini okuyan beş teğmenden biri olan Eroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmelerine karar verildi. Disipline konu olan yeminin ilk kez 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.