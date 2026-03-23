TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun göreve iade davasında karar çıktı

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu ile ilgili göreve iade davasında Ankara 4. İdare Mahkemesi ret kararı verdi.

Mahkeme, eylemin "TSK’nın itibarına zarar verdiği ve kamuoyunda güven sarsıcı etki yarattığı" değerlendirmesini yaptı.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Teğmen Ebru Eroğlu , 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ardından TSK'dan ihraç edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Soruşturmaya konu olay, 30 Ağustos 2024’teki Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaşandı.

Töreninin resmi kısmı bittikten sonra yeni mezun yüzlerce teğmen törenin yapıldığı sahanın ortasında toplandı. Ardından kılıç çekerek yemin etti, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” sloganını attı.

Bu slogan, sosyal medyada kimi kesim tarafından büyük beğeni toplarken kimileri tarafından eleştirildi. Söz konusu anların videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler başladı.

MSB, tartışmalar üzerine, yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini 5 Eylül 2024'te duyurdu. Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde 5 teğmene ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." ifadesi yer aldı.