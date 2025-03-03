TSK'dan ihraç edilen iki komutan belediyede genel müdür yardımcısı oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Albay Alper Topsakal ile Yarbay Halit Türkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde genel müdür yardımcısı olarak işe başladı.
TSK'dan teğmenlerin kılıçlı yemini soruşturması kapsamında ihraç edilen Albay Alper Topsakal ile Yarbay Halit Türkoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından belediyede müdür yardımcısı yapıldığı öğrenildi.
Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş.’ye genel müdür yardımcısı oldu.
Albay Alper Topsakal ise belediyenin ANFA Güvenlik Şirketi'ne genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı öğrenildi.
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