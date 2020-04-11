TSK'dan iki önlem planı: Terhis ve celplere erteleme, bedelliye uzaktan eğitim

Corona virüs salgını nedeniyle TSK'da terhis ve celplerin ertelenmesi gündeme geldi. Bedelli askerlere de kışlaya gitmeden uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

ntv.com.tr 11.04.2020 - 13:32

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde virüs tedbirlerine bir yenisinin daha eklenmesi gündemde.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı terhis ve celplerin ertelenmesini seçenekler arasına aldı.

TSK'da son celp 19 Mart'ta, son terhisler de 1 Nisan'da yapıldı. 

60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişi de silah altına alındı. Yani bu haber 120 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu harketlilik endişe yarattı. Erteleme planının da bu yüzden gündeme alındığı belirtildi. Yetkililer, "Gerekirse Mehmetçik geç terhis olsun ama evlerine sağlıklı gitsin" değerlendirmesinde bulundu.

BEDELLİ ASKERLERE UZAKTAN EĞİTİM

TSK'da alınması planlanan bir diğer önlem de bedelli askerliğe ilişkin. Bedellilerin kışlalara gitmeden, eğitimlerini uzaktan almaları planlanıyor. 

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN  

Konuya ilişkin son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. 

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI

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