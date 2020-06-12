TSK'dan Libya açıklarında tatbikat

NTV Haber 12.06.2020 - 15:08
Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya açıklarında çok sayıda uçak ve savaş gemisinin katılımıyla 'açık deniz eğitimi' gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; eğitime 17 uçakla birlikte 8 fırkateyn ve korvet katıldı.
F-16'ların yanısıra havadan yakıt ikmali yapabilen tanker uçaklar ve nakliye uçakları da eğitimde yer aldı.
Türkiye karasularından itibaren yaklaşık 2000 kilometrelik rotada Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikat 8 saat sürdü.
Tatbikatta komuta kontrol esaslarının denendiği, hava yakıt ikmal ile hava deniz müşterek eğitimlerinin yapıldığı belirtildi.