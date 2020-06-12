TSK'dan Libya açıklarında tatbikat

TSK, Libya açıklarında 17 uçak, 8 fırkateyn ve korvetin katılımıyla 8 saat süren bir tatbikat yaptı.

NTV Haber 12.06.2020 - 15:08

TSK'dan Libya açıklarında tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya açıklarında çok sayıda uçak ve savaş gemisinin katılımıyla 'açık deniz eğitimi' gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; eğitime  17 uçakla birlikte 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

F-16'ların yanısıra havadan yakıt ikmali yapabilen tanker uçaklar ve nakliye uçakları da eğitimde yer aldı.

Türkiye karasularından itibaren yaklaşık 2000 kilometrelik rotada Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikat 8 saat sürdü.

Tatbikatta komuta kontrol esaslarının denendiği, hava yakıt ikmal ile hava deniz müşterek eğitimlerinin yapıldığı belirtildi. 

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