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Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin askeri yetkilileri, 12-13 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araya geldi.
Yetkililer, mutabık kalınan metnin, her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki isim, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik durumu ile Menbiç yol haritasıyla belirlenen güvenlik prensiplerini ele aldı.
Ankara ile Washington arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre, YPG, Menbiç'ten 4 Temmuz tarihi itibarıyla çekilmeye başlayacak. Süreç 90 gün içinde tamamlanacak.