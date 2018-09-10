Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 43. devriye görevini yerine getirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 43. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.
TSK'dan Münbiç hattında 43. devriye
Anadolu AjansıTürkiye
TSK, Münbiç hattın 43. devriye görevini yerine getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 43. devriye görevini yerine getirdi.