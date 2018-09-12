Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 44. devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 44. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
TSK'dan Münbiç hattında 44. devriye
Anadolu AjansıTürkiye
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nce, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 44. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 44. devriye görevini yaptı.