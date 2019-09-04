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TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Öğle saatlerinde Suriye-Türkiye sınır hattından giren TSK konvoyu, Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu gözlem noktasına vardı.

Tel Tukan'daki 7 nolu gözlem noktası üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında durdu. 

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusunun ise 10 noktada gözlem noktası yer alıyor.

TSK'nin konuşlandığı noktalar şöyle:

- 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası

- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu


- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu


- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu


- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu


- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu


- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu


- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu


- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu


- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu


- 14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu


- 16 Mayıs 2018 - İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu.