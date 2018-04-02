TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Hakurk ve Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedefi imha etti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk-Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edildi.