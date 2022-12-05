TSK'nın bomba arama köpekleri Dünya Kupası'nda

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine Mehmetçik önemli katkı sağlıyor. Katar hükumetinin, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunma talebine Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan tarafından verilen olumlu yanıtın ardından, 'Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında 'Birleşik Müşterek Görev Kuvveti' oluşturuldu. Kuvvet, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare ediliyor.



Yerli imkanlarla üretilen TCG Burgazada ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) savunma bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timi de başkent Doha'daki çalışmalarını sürdürüyor.



FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayan unsurların arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı PMKİ takımı ve bomba arama köpek timi de yer alıyor. Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor.



Köpeklerde ayrıca dışarıdan görüntü alınamayan yerlerin aranmasında kullanılan yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri de bulunuyor. Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıları ise PMKİ takımı imha ediyor. PMKİ takımı patlayıcıların imhasında yerli ve milli üretim savunma sanayii ürünlerini kullanıyor. Mehmetçiğin patlayıcı imha görevlerinde kullandığı araçların arasında yerli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı dinçer patlayıcı imha robotu da yer alıyor.