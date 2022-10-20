'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına karşı AK Parti ve Beştepe'den tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iftira kampanyalarına başvurduklarını söylerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır." dedi.

ÇELİK: ALÇAK BİR İFTİRA ŞEBEKESİNİN PARÇASI



Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır." dedi.

Bu çevrelerin terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalıştıklarını da vurgulayan Çelik, "PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleyi hukuki ilkelere ve standartlara bağlı bir şekilde yürüttüğünün de altını çizen Çelik, "TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir" dedi.



İBRAHİM KALIN: TERÖRÜ AKLAMAYA VE ESTETİZE ETMEYE ÇALIŞANLARIN BEYHUDE ÇABASIDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" ifadelerini kullandı.



Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:



"Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."