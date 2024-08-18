TSK'ya ait 16 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına 16 helikopterle aralıksız destek sağladığı bildirildi.

TSK'ya ait 16 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopterle aralıksız destek sağlıyor. 6 helikopterle İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopterle İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopterle İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopterle Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopterle Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor."

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