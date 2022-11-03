TSK'ya Dünya Kupası görevi: TCG BURGAZADA Katar’da

Dünya Kupası'nın güvenliği için oluşturulan görev gücünde yer alacak Türk askeri gemisi TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı.

TSK'ya Dünya Kupası görevi: TCG BURGAZADA Katar’da

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2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır" denildi.

TSK'ya Dünya Kupası görevi: TCG BURGAZADA Katar’da - 1

Açıklamada, Türk gemisinin Katar’da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak edeceği kaydedildi.

20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Ortadoğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

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