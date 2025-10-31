TSK'ya muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi 9 Kasım'a uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini başvuru süresinin 9 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokulu Mezunlarından 2025 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvurusu 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://personeltemin..gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

