TSK'ya doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni alınacak

TSK doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni almak için ilan yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı doktor, diş doktoru, eczacı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



Adaylar, detaylı bilgiye ve klavuza "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

